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Усик - у трійці рейтингу P4P від ESPN

Продовжує лідирувати Теренс Кроуфорд
Сьогодні 12:52 325 0
Усик - у трійці рейтингу P4P від ESPN
Фото: Getty Images
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) увійшов до трійки найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це повідомляє ESPN.

 Продовжує лідирувати Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P від ESPN:

1. Теренс Кроуфорд
2. Наоя Інуе
3. Олександр Усик
4. Еррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Дмитро Бівол
7. Тайсон Ф’юрі
8. Артур Бетербієв
9. Шакур Стівенсон
10. Девін Хейні

Нагадаємо, що Усик очолює рейтинг Р4Р за версією The Ring.

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