Продовжує лідирувати Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) увійшов до трійки найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це повідомляє ESPN.

Продовжує лідирувати Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P від ESPN:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Інуе

3. Олександр Усик

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Дмитро Бівол

7. Тайсон Ф’юрі

8. Артур Бетербієв

9. Шакур Стівенсон

10. Девін Хейні

Нагадаємо, що Усик очолює рейтинг Р4Р за версією The Ring.

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