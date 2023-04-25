Стали відомі можливі місця проведення бою між Усиком та Дюбуа

Володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести поєдинок проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 KO) на Близькому Сході, в Польщі або у Великій Британії.

Про це заявив Промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Згідно з правилами промоутерських торгів, ви повинні вказати як мінімум три потенційні дати і три можливих місця проведення бою. Так що якби я сьогодні робив ставку, то назвав би Близький Схід, Польщу і Великій Британії. Ми попрацюємо з нашими партнерами в Польщі і спробуємо оцінити можливість проведення цього бою там. Це буде один з варіантів, які ми розглянемо", - сказав Красюк.