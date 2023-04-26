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Гарсія: Ломаченко занадто малий для Хейні

Роберт Гарсія прокоментував бій Хейні - Ломаченко
Сьогодні 16:44 250 0
Гарсія: Ломаченко занадто малий для Хейні
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) має перевагу у габаритах перед Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів тренер Роберт Гарсія.

"Мені подобається стиль Ломаченка, він до біса талановитий, але просто занадто малий для Хейні.

Гадаю, Девін переможе рішенням суддів, але я не здивуюся, якщо Лома домінуватиме, як робив це проти Хорхе Лінареса, будучі розумнішим та перевершуючи за рахунок класу.

Хейні просто більший, молодший та швидший, тому думаю, що поставив би саме на нього", — сказав Гарсія.

Раніше Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів.

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