Гарсія: Ломаченко занадто малий для Хейні

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) має перевагу у габаритах перед Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів тренер Роберт Гарсія.

"Мені подобається стиль Ломаченка, він до біса талановитий, але просто занадто малий для Хейні.

Гадаю, Девін переможе рішенням суддів, але я не здивуюся, якщо Лома домінуватиме, як робив це проти Хорхе Лінареса, будучі розумнішим та перевершуючи за рахунок класу.

Хейні просто більший, молодший та швидший, тому думаю, що поставив би саме на нього", — сказав Гарсія.