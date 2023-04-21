Хейні: Ломаченко двічі програв і ще раз програє 20 травня

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) готовий перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).
Про це він заявив Fight Hub TV.
"Він марить. Він програв не один раз, а двічі. Теофімо чисто його переміг. Так, бій із Салідо був близьким, але Лопес чисто його побив. Мені начхати, що він говорить. Ломаченко може говорити про травми, про все, що він, чорт забирай, хоче сказати.
Хейні: Ломаченко готується до брудного бою
Звичайно, він включився під кінець бою, але травма у нього нібито була протягом усіх 12 раундів. Ломаченко вийшов на ринг і бився переляканим. Він програв Тео. Так що я не хочу слухати цю маячню. Ломаченко сказав, що у нього немає поразок? Він двічі програв і ще раз програє 20 травня", - сказав Хейні.