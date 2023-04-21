Хейні: Ломаченко двічі програв і ще раз програє 20 травня

Абсолютний чемпіон світу прокоментував майбутній бій з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) готовий перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це він заявив Fight Hub TV.

"Він марить. Він програв не один раз, а двічі. Теофімо чисто його переміг. Так, бій із Салідо був близьким, але Лопес чисто його побив. Мені начхати, що він говорить. Ломаченко може говорити про травми, про все, що він, чорт забирай, хоче сказати.

Хейні: Ломаченко готується до брудного бою