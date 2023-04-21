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Хейні: Ломаченко готується до брудного бою

Девін Хейні прокоментував бій проти Василя Ломаченка
Сьогодні 13:15 304 0
Хейні: Ломаченко готується до брудного бою
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) планує зробити бій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі  Девіна Хейні (29-0, 15 КО) максимально брудним.

Про це розповів сам американський боксер.

"Знаю, що він готується до брудного бою. Ломаченко хоче зблизитися і зробити бій в клінчі максимально брудним. Чув, що він задля цього тренується. Ми просто готуємося до того, що він приготує. Ми знаємо, який тип бою він хоче.

Я щасливий, що нарешті отримав поєдинок з ним. Приємно, що ситуація змінилася. Тепер я той хлопець, який дає йому шанс. Щасливий, що можу показати себе",- сказав Хейні.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

Раніше стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні.

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