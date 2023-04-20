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Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу

Майк Тайсон назвав найвідомішого боксера у світі
Сьогодні 15:37 736 0
Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес, #Майк Тайсон

Джерело - sport.ua.

Абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) є головною зіркою сучасного боксу.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон надважкого дивізіону Майк Тайсон.

"Після завершення кар'єри Флойда Мейвезера, Канело, мабуть, єдина суперзірка у боксі.

Запитайте в будь-якій точці світу, з ким боксує Канело – люди дадуть відповідь", – сказав Тайсон.

Раніше Альварес узгодив проведення поєдинку з Райдером.

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