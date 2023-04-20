Ф'юрі анонсував повернення на ринг

Тайсон Ф’юрі прокоментував повернення на ринг

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) невдовзі оголосить ім'я його наступного суперника.

Про це розповів сам британський боксер в Instagram.

"Отже, скоро будуть чудові новини, неминуча дата, абсолютно монструозний бій. Актуально: Промоутер назвав потенційного суперника Ф’юрі Залишайтеся на зв'язку, тому що король світу за версією WBC в надважкій вазі повернеться вже дуже скоро", — сказав Ф'юрі.

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