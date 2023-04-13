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Промоутер назвав потенційного суперника Ф’юрі

Боб Арум прокоментував наступного суперника Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 14:15 568 0
Промоутер назвав потенційного суперника Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум, #Джо Джойс

Джерело - boxingscene.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) може стати наступним суперником володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Можливо, його наступним суперником буде Джо Джойс, якщо він переможе Чжана Чжилея, тому що Тайсон хоче боксувати цього літа.

Ще є варіант з Енді Руїсом. Наступного тижня ми поговоримо з Ф’юрі", - сказав Арум.

Раніше Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі.

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