Промоутер назвав потенційного суперника Ф’юрі

Джерело - boxingscene.com.
Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) може стати наступним суперником володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.
"Можливо, його наступним суперником буде Джо Джойс, якщо він переможе Чжана Чжилея, тому що Тайсон хоче боксувати цього літа.
Ще є варіант з Енді Руїсом. Наступного тижня ми поговоримо з Ф’юрі", - сказав Арум.
Раніше Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі.
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