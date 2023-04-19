Лопес: Думаю, що Ломаченко переможе в поєдинку проти Хейні

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) не зможе перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО).

"Думаю, що Ломаченко переможе в цьому поєдинку. Це через інтелект його ударів та те, що він робить. Він втомлює. Навіть попри те, що Девін має відповідну підготовку. Проти Ломи не можна весь час захищатись. Потрібно атакувати усіма засобами, а я не думаю, що Девін на це здатен.