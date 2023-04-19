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Лопес: Думаю, що Ломаченко переможе в поєдинку проти Хейні

Ексчемпіон світу дав прогноз на бій Ломаченко - Хейні
Сьогодні 10:23 381 0
Лопес: Думаю, що Ломаченко переможе в поєдинку проти Хейні
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес, #Девін Хейні

Джерело - DAZN.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) не зможе перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО).

"Думаю, що Ломаченко переможе в цьому поєдинку. Це через інтелект його ударів та те, що він робить. Він втомлює. Навіть попри те, що Девін має відповідну підготовку. Проти Ломи не можна весь час захищатись. Потрібно атакувати усіма засобами, а я не думаю, що Девін на це здатен.

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Різниця в габаритах не має значення. Лома боровся проти більших боксерів. Подумайте — дворазовий олімпійський призер, має понад 400 аматорських поєдинків, чемпіон трьох дивізіонів в професіоналах. Він боровся проти високих і маленьких, проти будь-яких. Навіть при тому, що в Девіна добрий джеб - він надто наляканий, щоб зробити це", - сказав Лопес.

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