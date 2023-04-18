Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу легкої ваги від The Ring

Джерело - Tribuna.com.
Лідерство в рейтингу легкої ваги зберіг українець Василь Ломаченко (17-2, 11 КО).
Про це повідомляє The Ring.
Чемпіонським поясом володіє абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (29-0, 15 КО). Українець битиметься з Хейні 20 травня.
У топ-10 з’явилося два дебютанти - Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) та Кейшон Девіс (8-0, 6 КО) стали 6-м та 10-м відповідно. Шакур у квітні провів перший поєдинок у цій вазі - достроково здолав Шуїчіро Йошіно. Кейшон у квітні теж здобув дострокову звитягу - над Ентоні Йігітом.
Топ-10 оновленого рейтингу The Ring у легкій вазі:
- Чемпіон - Девін Хейні
- 1. Василь Ломаченко
- 2. Джервонта Девіс
- 3. Раян Гарсія
- 4. Ісаак Круз
- 5. Шакур Стівенсон
- 6. Френк Мартін
- 7. Джордж Камбосос
- 8. Вільям Сепеда
- 9. Максі Г’юз
- 10. Кейшон Девіс
Раніше Тейлор назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні.