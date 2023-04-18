Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу легкої ваги від The Ring

The Ring оновив власний рейтинг легкої ваги

Лідерство в рейтингу легкої ваги зберіг українець Василь Ломаченко (17-2, 11 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Чемпіонським поясом володіє абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (29-0, 15 КО). Українець битиметься з Хейні 20 травня.

У топ-10 з’явилося два дебютанти - Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) та Кейшон Девіс (8-0, 6 КО) стали 6-м та 10-м відповідно. Шакур у квітні провів перший поєдинок у цій вазі - достроково здолав Шуїчіро Йошіно. Кейшон у квітні теж здобув дострокову звитягу - над Ентоні Йігітом.

Топ-10 оновленого рейтингу The Ring у легкій вазі:

Чемпіон - Девін Хейні

1. Василь Ломаченко

2. Джервонта Девіс

3. Раян Гарсія

4. Ісаак Круз

5. Шакур Стівенсон

6. Френк Мартін

7. Джордж Камбосос

8. Вільям Сепеда

9. Максі Г’юз

10. Кейшон Девіс

Раніше Тейлор назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні.