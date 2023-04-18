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Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу легкої ваги від The Ring

The Ring оновив власний рейтинг легкої ваги
Сьогодні 18:56 181 0
Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу легкої ваги від The Ring
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Tribuna.com.

Лідерство в рейтингу легкої ваги зберіг українець Василь Ломаченко (17-2, 11 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Чемпіонським поясом володіє абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (29-0, 15 КО). Українець битиметься з Хейні 20 травня.

У топ-10 з’явилося два дебютанти - Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) та Кейшон Девіс (8-0, 6 КО) стали 6-м та 10-м відповідно. Шакур у квітні провів перший поєдинок у цій вазі - достроково здолав Шуїчіро Йошіно. Кейшон у квітні теж здобув дострокову звитягу - над Ентоні Йігітом.

Топ-10 оновленого рейтингу The Ring у легкій вазі:

  • Чемпіон - Девін Хейні
  • 1. Василь Ломаченко
  • 2. Джервонта Девіс
  • 3. Раян Гарсія
  • 4. Ісаак Круз
  • 5. Шакур Стівенсон
  • 6. Френк Мартін
  • 7. Джордж Камбосос
  • 8. Вільям Сепеда
  • 9. Максі Г’юз
  • 10. Кейшон Девіс

Раніше Тейлор назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні.

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