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Тейлор назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні

Тейлор пророкує цікавий поєдинок, у якому американець захистить свої чемпіонські пояси
Сьогодні 16:41 310 0
Тейлор назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - iD Boxing.

У поєдинку абсолютного чемпіона в легкому дивізіоні Девіна Хейні та Василя Ломаченка перемогу здобуде боксер з США.

Про це заявив чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Джош Тейлор.

"Це дуже цікавий бій. На мій погляд, Хейні занадто великий для Ломи. Він високий, великий і сильний. Хейні - молодий, різкий і свіжий. Так що я вважаю, що всі ці атрибути на його боці. Мені здається, що Хейні переможе, але ніколи не можна скидати з рахунків Ломаченка. Я маю на увазі, що він великий боєць. Його кути, робота ніг, пересування - це щось неймовірне. Але я думаю, що він уже довго перебуває на вершині. Ломаченко провів 300 боїв в любителях, виступив на двох Олімпійських іграх.

У Ломаченка була тривала кар'єру. Я вважаю, що він перебуває на її фінальному етапі. Але все одно в нього хороші шанси в цьому бою. Поєдинок може скластися в будь-який бік, але я схиляюся до перемоги Хейні", - сказав Тейлор.

Нагадаємо бій Девін Хейні - Василь Ломаченко відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

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