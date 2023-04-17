Воррен: Якщо Ф’юрі захоче провести бій цього літа, ми спробуємо його організувати

Можливий бій володаря титулу WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та Чжана Чжилея (25-1-1, 20 KO) не відбудеться найближчим часом.

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен.

"У Джо Джойса є право на реванш, якщо він ним скористається, це, очевидно, ускладнить обговорення альтернативних боїв для Чжилея прямо зараз. І, зрештою, Тайсон - бос, коли справа доходить до того, що він хоче робити. Якщо він захоче провести бій цього літа, він повідомить нам про це, і ми спробуємо його організувати.