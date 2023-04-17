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Воррен: Якщо Ф’юрі захоче провести бій цього літа, ми спробуємо його організувати

Британець може провести бій влітку
Сьогодні 15:00 191 0
Воррен: Якщо Ф’юрі захоче провести бій цього літа, ми спробуємо його організувати
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Можливий бій володаря титулу WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та Чжана Чжилея (25-1-1, 20 KO) не відбудеться найближчим часом.

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен.

"У Джо Джойса є право на реванш, якщо він ним скористається, це, очевидно, ускладнить обговорення альтернативних боїв для Чжилея прямо зараз. І, зрештою, Тайсон - бос, коли справа доходить до того, що він хоче робити. Якщо він захоче провести бій цього літа, він повідомить нам про це, і ми спробуємо його організувати.

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Нам потрібно дізнатись про це найближчим часом, щоб викликати когось влітку. Особливо, якщо ми спробуємо організувати бій на стадіоні у Великій Британії. Але так, суперники, вибір, все це зведеться до розмови з Тайсоном", - сказав Воррен.

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