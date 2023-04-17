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Арум: Хейні - Ломаченко - один із найкращих боїв в історії легкої ваги

Промоутер прокоментував майбутній бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 13:59 422 0
Арум: Хейні - Ломаченко - один із найкращих боїв в історії легкої ваги
#Василь Ломаченко, #Боб Арум, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) буде одним з найкращих у легкій вазі.

Про це заявив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум

"Це неймовірний бій. Зараз я оцінюю боксерські поєдинки у тому плані, чи я їх хочу побачити. Є багато боїв, але є ті, які я дійсно хочу побачити. Якби я не брав участі, то заплатив би гроші, щоб купити квиток на бій, щоб мати змогу його подивитися. Хейні - Ломаченко - це саме такий бій. Знову ж таки, на мій погляд, це не питання проведення великого бою чи ні. Я хочу бачити цей поєдинок. І люди, які думають так само, також хотіли б бачити його.

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Подивимося, хто переможе. Мені здається, це буде дуже складний бій. Думаю, що Хейні - фаворит, але, як на мене, це бій із рівними шансами. Просто не можу дочекатися його. Вважаю, що це буде один із найкращих поєдинків в історії легкої ваги", - сказав Арум.

Поєдинок Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

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