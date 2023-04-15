Промоутер Джойса назвав дату можливого бою з Усиком

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джо Джойс (15-0, 14 КО), у випадку перемоги на Чжаном Чжілеєм (24-1-1, 19 КО), буде готовий кинути виклик на бій проти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Протягом наступних восьми-дев'яти місяців ми викличемо Усика на захист. Якщо на той час він все ще буде чемпіоном, адже йому спочатку треба перемогти Даніеля Дюбуа. Даніелю буде що сказати.

Хто знає? У нас може бути британський бій між Даніелем і Джо. Володар цього повного титулу поб’ється з Джойсом або Чжаном. Я думаю, що Джо пройде через це.

У фанатів боксу у надважкій вазі було багато розчарувань, адже деякі бої, які люди хочуть бачити, можливо, не відбудуться. Джо - інший звір. Він не відмовляє людям. Він завжди шукає жорстких боїв, хоче розважати, і це те, що ми отримаємо", - розповів Воррен.