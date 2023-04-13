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Батько Гарсії назвав головну перевагу Хейні над Ломаченком

Гарсія-старший прокоментував майбутній бій між ексчемпіоном Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном Девіном Хейні
Сьогодні 14:55 306 0
Батько Гарсії назвав головну перевагу Хейні над Ломаченком
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - sport24.ua.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) має перевагу у віці перед Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів Генрі, батько американського легковаговика Раяна Гарсії.

"Хейні має перевагу у віці над Ломаченком. Цей фактор може зіграти роль в цьому поєдинку. Василь змінився, не такий, як раніше. Вважаю, Хейні переможе", – сказав Гарсія-старший.

Відзначимо, що абсолютному чемпіону в легкій вазі Хейні зараз 24 роки, колишньому чемпіону світу Ломаченку – 35 років.

Раніше Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів.

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