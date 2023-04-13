Воррен: Джойс нокаутував би Джошуа

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Джо Джойс зможе перемогти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Думаю, Джойс нокаутував би Джошуа. Тільки буде нагода – його удар пройде крізь Ентоні.

Якщо команда Джошуа погодиться, ми негайно проведемо поєдинок. Кожен, хто хоче стати обов’язковим претендентом на WBO повинен битися з Джо. І якщо Джошуа цього захоче – з радістю погодимося на двобій. Можу говорити від імені Джойса, бо він розповів мені, що бажає цього.

Команда Джошуа може покопатися у старих відео за участі Джойса, знайти все старе лайно з минулого. Сподіваюся, це їм додасть впевненості. Але коли ми дивимося на Джо у професійному боксі, то бачимо позитивні зміни. В Ентоні ж немає ніякого прогресу", – розповів Воррен.