Валлін хоче побитися з Джошуа

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO) хоче провести бій проти Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам боксер у коментарі iD Boxing.

"Думаю, я вже певний час перебуваю в обоймі у Джошуа. Насправді все вирішувати їм, м'яч на їхньому боці. Я готовий битися і дуже хочу цього поєдинку. Я вважаю, що можу дуже добре виступити проти нього. Але я не знаю, що в них у думках, я дуже хочу цього бою, проте не буду просто сидіти й чекати його.

Я продовжую працювати у залі, я дуже активний. Я хочу провести свій наступний поєдинок найближчим часом", - сказав Валлін.