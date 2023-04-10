Головне
Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою
Сьогодні 20:11 820
Ярмоленко забив уперше за Аль-Айн після відновлення від травми - ВІДЕО
Сьогодні 18:14 642
Зінченко підводить Арсенал в обороні: легенда Ліверпуля знищив українця після матчу АПЛ
Сьогодні 15:08 1084
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 13:27 79607 3
Гуцуляк - найкращий гравець 20 туру УПЛ
Сьогодні 12:51 239
Андрій Шевченко, Гаррі Кейн і ще 2 футболісти, які сьогодні святкують День гольфіста
Сьогодні 12:45 373
Болотніков: 99%, що збірну України очолить Ребров
Сьогодні 11:40 659
Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій
Сьогодні 11:15 279113
Гравець Полісся Червак відштовхнув арбітриню у матчі з Металургом
Сьогодні 09:10 1176
Сакраменто з Ленем поступився Денверу, Шарлотт з Михайлюком переграв Клівленд: результати матчів НБА
Сьогодні 08:40 290
Прямі трансляції

Валлін хоче побитися з Джошуа

Валлін прокоментував бій проти Джошуа
Сьогодні 18:58 217 0
Валлін хоче побитися з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - isport.ua.

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO) хоче провести бій проти Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам боксер у коментарі iD Boxing.

"Думаю, я вже певний час перебуваю в обоймі у Джошуа. Насправді все вирішувати їм, м'яч на їхньому боці. Я готовий битися і дуже хочу цього поєдинку. Я вважаю, що можу дуже добре виступити проти нього. Але я не знаю, що в них у думках, я дуже хочу цього бою, проте не буду просто сидіти й чекати його.

Я продовжую працювати у залі, я дуже активний. Я хочу провести свій наступний поєдинок найближчим часом", - сказав Валлін.

Раніше Джошуа здобув перемогу над американцем Джермейном Франкліном.

Коментарі ()
Популярне зараз
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза 6183
Суркіс розкритикував лідера Динамо Суркіс розкритикував лідера Динамо 2664
Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій 279113
Гравець Полісся Червак відштовхнув арбітриню у матчі з Металургом Гравець Полісся Червак відштовхнув арбітриню у матчі з Металургом 1176
Атлетіко переграв Райо Вальєкано, Бетіс поступився Кадісу: результати 28 туру Ла-Ліги Атлетіко переграв Райо Вальєкано, Бетіс поступився Кадісу: результати 28 туру Ла-Ліги 1248
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 79607 3
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31675 3
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24952
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 15550 6
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20174
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16915
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6324