Усик може побитися з Ф’юрі у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії планують провести низку боїв за участю боксерів надважкої ваги.

Про це розповів журналіст порталу talkSPORT Саймон Джордан.

"Я хотів поговорити про події, що, ймовірно, відбудуться у надважкій вазі. Є спостереження й чутки, які, я думаю, мають певну правду – що на Близькому Сході відбудеться серія боїв за участю Ф’юрі, Усика, Джошуа та Вайлдера.

Відбудуться три поєдинки: Ф’юрі проти Усика, Вайлдер проти Джошуа. Два переможці цих боїв знову зустрінуться на Близькому Сході для остаточного протистояння. Це відповідатиме на питання про те, чому Ентоні Джошуа вирішив не битися до грудня", – сказав Джордан.