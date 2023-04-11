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Джойс назвав бажаного суперника після поєдинку з Чжилеєм

Британець хоче поборотися за чемпіонський титул
Сьогодні 22:10 217 0
Джойс назвав бажаного суперника після поєдинку з Чжилеєм
Фото Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - BoxingScene.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Джо Джойс після поєдинку з Чжаном Чжілеєм хоче вийти ринг із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Вірю, що поєдинок із Ф'юрі відбудеться. Ми з ним влаштували б влітку відмінний британський бій. Я зараз б'юся з шульгою, тому що готуюся до титульного поєдинку з Усиком або Ф'юрі. Я готовий. Бій із Ф'юрі буде величезним. Усі хочуть його побачити. Це відмінний поєдинок.

Здорово, що Ф'юрі мене хвалить, адже від багатьох я не отримую визнання. Так що повага йому. Знаєте, я проводив із ним раунди в спарингах. Так, це бій, який я дійсно хочу. Спочатку я пройду Чжана Чжілея, а потім сподіваюся, що ми зможемо влаштувати цей поєдинок. Я дуже поважаю сім'ю Ф'юрі, але хочу цей бій", - сказав Джойс.

Нагадаємо бій Джойс - Чжілей відбудеться 15 квітня у Великій Британії. Раніше повідомлялося, що Отто Валлін (22-1, 14 KO) хоче провести бій проти Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

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