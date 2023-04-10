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Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко

Теофімо Лопес прокоментував майбутній бій між ексчемпіоном Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном Девіном Хейні
Сьогодні 21:15 222 0
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) не зможе перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО).

"Я знаю їх обох. Знаю, як працює цей бізнес. Ломаченко (переможе - прим.). Чому? Тому що Хейні – не Теофімо. Ніхто не поб’є Ломаченка.

Я був з ним у рингу. Він розумний. У нього так багато різних тактик, які я ніколи не використовував і не думав про них.

У нього є брудна тактика, він має і чисту тактику. У будь-якому випадку у Василя є досвід, і я не думаю, що хтось з них готовий до цього", - сказав Лопес.

Раніше Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів.

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