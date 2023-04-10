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Берінчик: Майже весь гонорар від бою з Менді я віддав на ЗСУ

Денис Берінчик прокоментував допомогу ЗСУ
Сьогодні 17:44 180 0
Берінчик: Майже весь гонорар від бою з Менді я віддав на ЗСУ
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Європи EBU та International WBO у легкій вазі Денис Берінчик  (17-0, 9 KO) під час війни допомагає українській армії.

Про це розповів сам боксер.

"На початку війни країна була в небезпеці, кожен кинув свої справи та пішов до армії, почав допомагати, займатися волонтерством. Там де йдуть бойові дії, хлопці мені казали, що я потрібний їм у рингу: "Берінчик, ти вже непогано гасив росіян, тепер наша черга, тож їдь". Потім уже вишикувалася логістика, тому зараз я воюю вже грошима: генератори, мавікі, допомога загиблим, комусь на ремонт щось, когось індивідуально знаю.

Так і було, майже весь гонорар від бою з Менді я віддав на ЗСУ. І до бою я все віддав на війну. Хотів купити собі якийсь маєток, але віддав усі гроші заради перемоги. Є бригади, які я підтримую. Зараз я їжджу на передову як волонтер", - відзначив Берінчик.

Нагадаємо, у попередньому бої Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів.

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