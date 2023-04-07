Гвоздик: Може, я і боксуватиму в крузерах

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) може перейти до виступів у важкій вазі.

Про це він розповів ОДНІЄЮ ЛІВОЮ.

"Може, це колись і станеться. Однак, зараз я відчуваю, що мені комфортно бути у напівважкій вазі. Подивимося. Як я казав, коли закінчував кар’єру, ніколи не кажи ніколи. Так само я скажу і зараз: ніколи не говори ніколи.

Може, я і боксуватиму в крузерах. Подивимося. Але зараз я ще не маю проблем з тим, щоб зробити 175 фунтів", - сказав Гвоздик.