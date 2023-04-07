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Гвоздик: Може, я і боксуватиму в крузерах

Українець розповів про свї плани на майбутнє
Сьогодні 13:00 239 0
Гвоздик: Може, я і боксуватиму в крузерах
Фото: Getty Images
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) може перейти до виступів у важкій вазі.

Про це він розповів ОДНІЄЮ ЛІВОЮ.

"Може, це колись і станеться. Однак, зараз я відчуваю, що мені комфортно бути у напівважкій вазі. Подивимося. Як я казав, коли закінчував кар’єру, ніколи не кажи ніколи. Так само я скажу і зараз: ніколи не говори ніколи.

Може, я і боксуватиму в крузерах. Подивимося. Але зараз я ще не маю проблем з тим, щоб зробити 175 фунтів", - сказав Гвоздик.

Гвоздик на початку лютого переміг Жозуе Обандо. Це був перший бій українця з жовтня 2019 року.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) може провести бій з латвійцем Річардом Болотником (19-6-1, 8 КО).

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