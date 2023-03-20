Визначився наступний суперник Гвоздика

Українець може повернутися на ринг у травні

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) може провести бій з латвійцем Річардом Болотником (19-6-1, 8 КО).

Про це повідомляє BoxeRingWeb.

Бій відбудеться 6 травня у Мексиці в андеркарді поєдинку Сауля Альвареса та Джона Райдера.

Болотник мав провести бій з Крейгом Річардсом в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа та Джермейна Франкліна, проте його суперник знявся через травму руки.

Гвоздик у лютому 2023 року провів перший бій з жовтня 2019-го.

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