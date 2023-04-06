Гірн: Джошуа битиметься в липні, це 100%

Наступний поєдинок колишнього чемпіона світу у важкій вазі Еноні Джошуа (25-3, 22 КО) відбудеться влітку.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Мене постійно питають про це. Ходить багато чуток про дуже великі бої в грудні, і нам просто треба вирішити, з ким Ентоні проведе наступний поєдинок. Ми збираємося битися в липні. Так, один бій у липні та один - у грудні. Це захоплююче, я знаю. ЕйДжей битиметься в липні, це 100%", - сказав Гірн.