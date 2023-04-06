Головне
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії
Вчора 23:54 957
Челсі призначив Лемпарда в.о. головного тренера
Сьогодні 16:14 147
У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат
Сьогодні 14:55 314 1
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри
Сьогодні 12:52 3379
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:30 244
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Сьогодні 08:00 763
МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами
Вчора 19:38 541
УЄФА не виключить збірну Білорусі з відбору Євро-2024
Вчора 17:58 609 2
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька
Вчора 15:36 1555
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Вчора 15:15 76327 2
Прямі трансляції

Ломаченко: Хейні має великий досвід у великих поєдинках

Василь Ломаченко прокоментував бій з абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Девіном Хейні.
Сьогодні 12:14 496 0
Ломаченко: Хейні має великий досвід у великих поєдинках
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні має досвід у великих поєдинках.

Про це розповів наступний суперник американця - Василь Ломаченко.

"Другий бій Хейні із Камбососом – це високий рівень. Тепер у Девіна великий досвід у великих поєдинках, він дуже сильний і розумний боксер, мені подобається його стиль, тому це буде дуже важкий бій.

Чи можна порівнювати Хейні з Мейвезером? Можливо, я не певен. Як на мене – не можна, але можливо хтось вважає, що можна", - сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри 3379
Лемпард прийняв пропозицію Челсі Лемпард прийняв пропозицію Челсі 898
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 3628
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії 957
Барселона - Реал 0:4: огляд матчу Барселона - Реал 0:4: огляд матчу 779
В ексголкіпера Львова та Чорноморця Літовченка діагностували рак В ексголкіпера Львова та Чорноморця Літовченка діагностували рак 975
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 76327 2
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6289
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 15478 6
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33199 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4281
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29487