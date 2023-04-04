Дюбуа пригрозив Усику: Ніхто не бив тебе так, як це зроблю я

Український чемпіон має провести захист проти обов'язкового претендента

Джерело - Чемпіон.

Обов'язковий претендент за лінією WBA Даніель Дюбуа впевнений, що має шанс на успіх у можливому протистоянні з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Настав час отримати те, заради чого я працював усе своє життя. Усику, ти чудовий чемпіон, але ніхто не бив тебе так, як це зроблю я. Незабаром побачимося", - написав Дюбуа в Instagram.

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Нагадаємо Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).