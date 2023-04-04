Головне
Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні
Сьогодні 08:10 660
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика
Сьогодні 19:57 53
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика
Сьогодні 13:41 821
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Сьогодні 12:17 2944
Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України
Сьогодні 11:45 3412
Усик назвав свого наступного суперника
Сьогодні 10:12 887
Брюгге виставить на трансфер Яремчука
Сьогодні 08:44 422
Калініна поступилась на старті турніру у Чарльстоні
Сьогодні 08:25 334
Евертон з Миколенком вирвав нічию в Тоттенгема у 29 турі АПЛ
Вчора 23:56 533
Верняєв повернувся до складу збірної України зі спортивної гімнастики
Вчора 22:59 353
Прямі трансляції

Дюбуа пригрозив Усику: Ніхто не бив тебе так, як це зроблю я

Український чемпіон має провести захист проти обов'язкового претендента
Сьогодні 19:10 276 0
Дюбуа пригрозив Усику: Ніхто не бив тебе так, як це зроблю я
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Обов'язковий претендент за лінією WBA Даніель Дюбуа впевнений, що має шанс на успіх у можливому протистоянні з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Настав час отримати те, заради чого я працював усе своє життя. Усику, ти чудовий чемпіон, але ніхто не бив тебе так, як це зроблю я. Незабаром побачимося", - написав Дюбуа в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Daniel Dubois (@dynamite_daniel_dubois)

Нагадаємо Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка 1075
Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України 3412
Челсі - Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ Челсі - Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ 946
Усик назвав свого наступного суперника Усик назвав свого наступного суперника 887
Одноклубник Миколенка шаленим дальнім ударом вирвав нічию в матчі з Тоттенгемом - ВІДЕО Одноклубник Миколенка шаленим дальнім ударом вирвав нічию в матчі з Тоттенгемом - ВІДЕО 2756
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 2944
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 830
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28677
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3753
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5995 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14523 3
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24966 3