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Гірн зробив сміливий прогноз на бій Хейні - Ломаченко

Промоутер пророкує легку перемогу американцеві
Сьогодні 18:10 337 0
Гірн зробив сміливий прогноз на бій Хейні - Ломаченко
#Едді Гірн, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні легко розправиться з Василем Ломаченком.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Зараз Девін Хейні коштує великих грошей, і це заслужено. Він приголомшливий боєць. Я думаю, що поєдинок із Ломаченком - це чудовий бій для нього. Але я також відчуваю, що досить швидко після цього бою він підніметься в першу напівсередню вагу. І там для нього є чудові поєдинки. Здається, всі піднімаються в перший напівсередній дивізіон", - сказав Гірн.

Раніше Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів.

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