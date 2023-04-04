Гірн зробив сміливий прогноз на бій Хейні - Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні легко розправиться з Василем Ломаченком.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Зараз Девін Хейні коштує великих грошей, і це заслужено. Він приголомшливий боєць. Я думаю, що поєдинок із Ломаченком - це чудовий бій для нього. Але я також відчуваю, що досить швидко після цього бою він підніметься в першу напівсередню вагу. І там для нього є чудові поєдинки. Здається, всі піднімаються в перший напівсередній дивізіон", - сказав Гірн.