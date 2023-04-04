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Шелестюк натякнув на свого наступного опонента

Судячи за все, українець домовився про титульний поєдинок
Сьогодні 17:24 166 0
Шелестюк натякнув на свого наступного опонента
#Тарас Шелестюк

Джерело - isport.ua.

Український непереможений боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) найближчим часом знову вийде на ринг.

У своїх соціальних мережах 37-річний боєць залишив недвозначне повідомлення своїм фанатам.

Згідно з написаним, уже в червні він побореться з литовцем Еймантасом Станіонісом за титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі.

Варто зазначити, що рік тому Станіоніс відібрав цей титул у росіянина Раджаба Бутаєва, перемігши того роздільним рішенням суддів. Як і Шелестюк, зараз Еймантас йде без поразок у своїй професійній кар'єрі (14-0, 9 КО).

Нагадаємо, що 37-річний Шелестюк не боксує з березня минулого року, коли звів внічию 10-раундовий елімінаторний поєдинок WBA проти венесуельця Габріеля Маестре.

Раніше Шелестюк назвав найнебезпечнішого суперника для Усика.

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