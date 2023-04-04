Усик: Ф’юрі вимагав за бій понад 100 млн фунтів

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) вимагав за бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) 100 млн фунтів.

Про це розповів сам український боксер.

"Тайсон говорив за якісь величезні мільйони, що я король, я коштую дорого і все таке, я не впевнений, що можу сказати ті суми, які він говорив, але, мені здається, це понад 100 мільйонів.

Він говорив, що я Тайсон Ф’юрі, я король, я повинен отримати багато.

Я ж йому написав, що велич бійця не вимірюється грошима, мільйонами чи десятками мільйонів, велич бійця – це його поєдинки, це його шлях.

А те, що ти заробив 100 мільйонів, а через рік хтось заробить 200 мільйонів – про твої мільйони всі забудуть і все, а от коли ти переможеш всіх і в тебе абсолют, 4 пояси, то про це будуть пам’ятати абсолютно всі.

Коли ти будеш забивати абсолютний чемпіон світу, то відразу буде вибивати на перше місце хевівейт, а не скільки в цьому поєдинку було зароблено грошей.

Він може подзвонити і сказати якісь речі, які просто неможливо виконати, або ну "давайте боксувати з Усиком, але без Усика", наприклад, таке, - сказав Усик.