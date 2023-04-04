Головне
Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні
Сьогодні 08:10 490
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Сьогодні 12:17 2655
Евертон з Миколенком вирвав нічию в Тоттенгема у 29 турі АПЛ
Вчора 23:56 482
Верняєв повернувся до складу збірної України зі спортивної гімнастики
Вчора 22:59 325
Цуренко впевнено перемогла Ормачеа в 1 колі турніру в Чарльстоні
Вчора 20:44 351
WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа
Вчора 20:37 623
Билич може стати головним тренером збірної України
Вчора 19:42 837
День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших
Вчора 18:23 2122
Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів
Вчора 16:37 3572
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк
Вчора 13:37 277792
Прямі трансляції

Усик: Ф’юрі вимагав за бій понад 100 млн фунтів

Олександр Усик прокоментував вимоги Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 11:10 254 0
Усик: Ф’юрі вимагав за бій понад 100 млн фунтів
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) вимагав за бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) 100 млн фунтів.

Про це розповів сам український боксер.

"Тайсон говорив за якісь величезні мільйони, що я король, я коштую дорого і все таке, я не впевнений, що можу сказати ті суми, які він говорив, але, мені здається, це понад 100 мільйонів.

Він говорив, що я Тайсон Ф’юрі, я король, я повинен отримати багато.

Я ж йому написав, що велич бійця не вимірюється грошима, мільйонами чи десятками мільйонів, велич бійця – це його поєдинки, це його шлях.

А те, що ти заробив 100 мільйонів, а через рік хтось заробить 200 мільйонів – про твої мільйони всі забудуть і все, а от коли ти переможеш всіх і в тебе абсолют, 4 пояси, то про це будуть пам’ятати абсолютно всі.

Коли ти будеш забивати абсолютний чемпіон світу, то відразу буде вибивати на перше місце хевівейт, а не скільки в цьому поєдинку було зароблено грошей.

Він може подзвонити і сказати якісь речі, які просто неможливо виконати, або ну "давайте боксувати з Усиком, але без Усика", наприклад, таке, - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Коментарі ()
Популярне зараз
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 2655
День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших 2122
Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів 3572
Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО 7653
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк 277792
Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео 3498 1
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11798
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16495
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239868
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28675
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22636
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 828