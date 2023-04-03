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Усик - про бій з Ф’юрі: Не в грошах справа, а в поєдинку за абсолюта

Український боксер розповів про бій з Ф'юрі, що зірвався
Сьогодні 21:47 183 0
Усик - про бій з Ф’юрі: Не в грошах справа, а в поєдинку за абсолюта
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) хотів провести бій проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не заради грошей.

Про це він розповів у інтерв'ю Володимиру Кобелькову.

"Тут не в грошах справа, а в поєдинку. Справа в абсолюті, чого чекає багато людей. Гроші - це добре. Це додатково для моєї для моєї родини, і за ці гроші я б міг допомогти тим, хто потребує, але тут саме поєдинок, тут масштаб поєдинку, якого не було в надважкій вагової категорії вже багато десятиліть", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

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