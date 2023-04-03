Усик - про бій з Ф’юрі: Не в грошах справа, а в поєдинку за абсолюта

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) хотів провести бій проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не заради грошей.

Про це він розповів у інтерв'ю Володимиру Кобелькову.

"Тут не в грошах справа, а в поєдинку. Справа в абсолюті, чого чекає багато людей. Гроші - це добре. Це додатково для моєї для моєї родини, і за ці гроші я б міг допомогти тим, хто потребує, але тут саме поєдинок, тут масштаб поєдинку, якого не було в надважкій вагової категорії вже багато десятиліть", - сказав Усик.