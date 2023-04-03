Вайт: Джошуа втратив всю свою агресію та інстинкт вбивці

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) бажає влітку провести бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Він [Джошуа - при.] втратив всю свою агресію та інстинкт вбивці. Цей потяг підходить до своєї останньої зупинки.

Я думаю, що це чудовий момент для нашого бою. Він мав нокаутувати Франкліна. Це був жахливий виступ.

Якщо я битимусь з кимось у червні, то проведу бій з Джошуа цього ж літа. Я готовий", - сказав Вайт.