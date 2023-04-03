Головне
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ
Вчора 16:59 1022
Луческу: Я маю бути у Динамо, не залишу команду у такій важкій ситуації
Вчора 22:09 218
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію
Вчора 19:38 1179 1
Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ
Вчора 16:52 309
Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ
Вчора 15:52 649
Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ
Вчора 14:54 925
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
Вчора 12:00 736
Кордіяка та Новіков стали найсильнішими людьми Європи
Вчора 11:23 659
Ферстаппен виграв курйозне Гран-прі Австралії
Вчора 10:52 421
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Вчора 09:31 905
Прямі трансляції

Вайт: Джошуа втратив всю свою агресію та інстинкт вбивці

Боксер прокоментував перемогу Джошуа
Сьогодні 01:51 136 0
Вайт: Джошуа втратив всю свою агресію та інстинкт вбивці
#Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - Вoxingnews24.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) бажає влітку провести бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Він [Джошуа - при.] втратив всю свою агресію та інстинкт вбивці. Цей потяг підходить до своєї останньої зупинки.

Я думаю, що це чудовий момент для нашого бою. Він мав нокаутувати Франкліна. Це був жахливий виступ.

Якщо я битимусь з кимось у червні, то проведу бій з Джошуа цього ж літа. Я готовий", - сказав Вайт.

Раніше Ентоні Джошуа здобув перемогу над американцем Джермейном Франкліном.

Коментарі ()
Популярне зараз
Антоніо Конте у Тоттенгемі: що пішло не так Антоніо Конте у Тоттенгемі: що пішло не так 1084
Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1400
Чорноморець - Шахтар: де дивитися матч УПЛ Чорноморець - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 1133
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію 1179 1
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ 1022
Зоря - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Зоря - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1032
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8281 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205813
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17412
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3734
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 15394 6
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9497