Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) бажає провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це заявив сам Джошуа.

"Неможливо перемогти Тайсона Ф’юрі в словесному змаганні", - сказав Джошуа.

Потім він взяв свій телефон, підняв його так, ніби записував відео в інстаграм у стилі Ф’юрі, і спародіював його: "Джиммі, я викликаю тебе завтра, тому приходь і бийся зі мною на Кроксдейл Парк.

Що він робить кожного дня в інтернеті? 70/30, ти кролик", - сказав Джошуа.