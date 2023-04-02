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Джошуа: Неможливо перемогти Тайсона Ф’юрі у словесному змаганні

Сьогодні 22:40 157 0
Джошуа: Неможливо перемогти Тайсона Ф’юрі у словесному змаганні
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) бажає провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це заявив сам Джошуа.

"Неможливо перемогти Тайсона Ф’юрі в словесному змаганні", - сказав Джошуа.

Потім він взяв свій телефон, підняв його так, ніби записував відео в інстаграм у стилі Ф’юрі, і спародіював його: "Джиммі, я викликаю тебе завтра, тому приходь і бийся зі мною на Кроксдейл Парк.

Що він робить кожного дня в інтернеті? 70/30, ти кролик", - сказав Джошуа.

Раніше Джошуа переміг Франкліна. Поєдинок провели в Лондоні на O2 Arena у рамках великого вечора боксу від промоушена Matchroom Boxing. 

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