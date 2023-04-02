Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) бажає провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).
Про це заявив сам Джошуа.
"Неможливо перемогти Тайсона Ф’юрі в словесному змаганні", - сказав Джошуа.
Потім він взяв свій телефон, підняв його так, ніби записував відео в інстаграм у стилі Ф’юрі, і спародіював його: "Джиммі, я викликаю тебе завтра, тому приходь і бийся зі мною на Кроксдейл Парк.
Що він робить кожного дня в інтернеті? 70/30, ти кролик", - сказав Джошуа.
Anthony Joshua gave his best Tyson Fury impression... 👀 #BBCBoxing #JoshuaFranklin pic.twitter.com/QqzjjV5C3u— BBC Sport (@BBCSport) April 2, 2023
Раніше Джошуа переміг Франкліна. Поєдинок провели в Лондоні на O2 Arena у рамках великого вечора боксу від промоушена Matchroom Boxing.