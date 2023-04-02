Джошуа: Фанати хочуть Ф'юрі, м'яч на його боці

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) готовий провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це він заявив після перемоги над Джермейном Франкліном (21-2, 14 КО).

"Я намагаюсь задовольняти своїх фанатів. Кого хочуть фанати? Вони сказали Ф'юрі, так? М'яч на його боці. Для мене було б честю поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC".

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"Я стою тут і говорю це з гордістю, це було б для мене честю. Де б ви не були, якщо ви слухаєте, ви знаєте моє керівництво, ви знаєте мого промоутера, у нас уже був діалог, так що продовжмо, і, сподіваюся, ми зможемо зробити це якнайшвидше. Ми ж не стаємо молодшими", - сказав Джошуа.