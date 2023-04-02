Головне
Джошуа впевнено переміг Франкліна
Сьогодні 05:45 645
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
Сьогодні 12:00 179
Кордіяка та Новіков стали найсильнішими людьми Європи
Сьогодні 11:23 194
Ферстаппен виграв курйозне Гран-прі Австралії
Сьогодні 10:52 192
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Сьогодні 09:31 654
Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол, Барселона розгромила Ельче: результати 27 туру Ла-Ліги
Вчора 23:51 1068
Арсенал із Зінченком розгромив Лідс, Челсі з Мудриком поступився Астон Віллі: результати 29 туру АПЛ
Вчора 21:23 1080
Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео
Вчора 20:40 5888
Казіміров здобув дебютну бронзу на турнірі серії Grand Slam
Вчора 20:10 330
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту
Вчора 18:35 3010
Прямі трансляції

Джошуа: Фанати хочуть Ф'юрі, м'яч на його боці

Британець прокоментував можливий бій з Ф'юрі
Сьогодні 11:41 193 0
Джошуа: Фанати хочуть Ф'юрі, м'яч на його боці
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Джермейн Франклін

Джерело - Bad Left Hook.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) готовий провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це він заявив після перемоги над Джермейном Франкліном (21-2, 14 КО).

"Я намагаюсь задовольняти своїх фанатів. Кого хочуть фанати? Вони сказали Ф'юрі, так? М'яч на його боці. Для мене було б честю поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC".

  Актуально: Джошуа - Франклін: огляд бою - найкращі моменти

"Я стою тут і говорю це з гордістю, це було б для мене честю. Де б ви не були, якщо ви слухаєте, ви знаєте моє керівництво, ви знаєте мого промоутера, у нас уже був діалог, так що продовжмо, і, сподіваюся, ми зможемо зробити це якнайшвидше. Ми ж не стаємо молодшими", - сказав Джошуа.

  Льюїс: Ф’юрі зараз найкращий серед усіх надважковаговиків

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео 5888
Зінедін Зідан погодився очолити збірну України Зінедін Зідан погодився очолити збірну України 105927 13
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту 3010
Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо 2551
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 5015
Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО 1319
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67603 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41635
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3881
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9029
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33136 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239791