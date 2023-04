Всі судді віддали перемогу британцю

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) здобув перемогу над американцем Джермейном Франкліном (21-2, 14 КО).

Бій тривав усі 12 раундів. Всі судді віддали перемогу Джошуа - 118-111 та двічі по 117-112.

#JoshuaFranklin IS UNDERWAY 🔥🔥🔥



Live only on DAZN pic.twitter.com/euD67rwsfI — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 1, 2023

🗣️ "You got him uncomfortable already"



Confidence from the @JermaineFrankl6 corner between rounds 🩸#JoshuaFranklin pic.twitter.com/ywrzJEJHDZ — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 1, 2023

AJ looking to land BIG shots 😤#JoshuaFranklin LIVE on DAZN now 🍿 pic.twitter.com/wJEd8DjzUI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 1, 2023

HERE WE GO 🍿 #JoshuaFranklin LIVE on DAZN now pic.twitter.com/1QA3mwztwJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 1, 2023

📝 118-111, 117-111, 117-111



Back to winning ways for @anthonyjoshua - he beats Jermaine Franklin by unanimous decision in London 👊 #JoshuaFranklin pic.twitter.com/5VEQJOlzwi — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 1, 2023

Раніше повідомлялося, що Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном.