У боях за Україну загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу

У ніч на 31 березня від отриманих травм в бою у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Непоправна втрата для Івано-Франківської громади. Вночі від отриманих травм в бою у госпіталі помер Віталій Мерінов. Віталій був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. А також депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання.

Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять Герою!" - написав Марцінків.