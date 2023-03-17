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Під Бахмутом загинув український футболіст Скрипнюк

Сьогодні 09:00 178 0
У нього залишилась жінка з двома дітьми
Під Бахмутом загинув український футболіст Скрипнюк

Джерело - Одеська обласна футбольна асоціація.

Захищаючи Україну, загинув футболіст Роман Скрипнюк.

Про це повідомляє Одеська обласна футбольна асоціація.

Скрипнюк був вихованцем ФК Бастіон (Чорноморськ, Одеська область), який виступав у другій лізі. Останнім його клубом був ФК ТБТ (ТрансБалкТермінал), який зараз є лідером відкритого чемпіонату Чорноморська з футзалу.

Роман з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем. Загинув під час боїв за Бахмут.

У нього залишилась жінка з двома дітьми. Картка дружини Ольги - 4149 4991 4821 9072.

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