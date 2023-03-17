Під Бахмутом загинув український футболіст Скрипнюк

У нього залишилась жінка з двома дітьми

Джерело - Одеська обласна футбольна асоціація.

Захищаючи Україну, загинув футболіст Роман Скрипнюк.

Про це повідомляє Одеська обласна футбольна асоціація.

Скрипнюк був вихованцем ФК Бастіон (Чорноморськ, Одеська область), який виступав у другій лізі. Останнім його клубом був ФК ТБТ (ТрансБалкТермінал), який зараз є лідером відкритого чемпіонату Чорноморська з футзалу.

Роман з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем. Загинув під час боїв за Бахмут.

У нього залишилась жінка з двома дітьми. Картка дружини Ольги - 4149 4991 4821 9072.