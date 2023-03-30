Захарєєв переміг Молодана на турнірі у Литві

Турнір у Каунасі (Литва) проходитиме з 29 березня по 2 квітня.

Український боксер Юрій Захарєєв переміг іншого українця Максима Молодана на турнірі в Литві у ваговій категорії до 71 кг.

Цей поєдинок відбувався в рамках визначення, хто виступить у цій ваговій категорії на Європейських іграх-2023 в Польщі, де будуть розігруватись ліцензії на Олімпійські ігри-2024.

Обидва боксери представляють Одеську область. На чемпіонаті України, який проходив у грудні, боксери зустрілись у фіналі, тоді перемогу святкував саме Молодан.

Раніше Захарєєву подарували дублікат золотої медалі чемпіонату Європи.