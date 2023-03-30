Захарєєв переміг Молодана на турнірі у Литві

Джерело - ukrinform.ua.
Український боксер Юрій Захарєєв переміг іншого українця Максима Молодана на турнірі в Литві у ваговій категорії до 71 кг.
Цей поєдинок відбувався в рамках визначення, хто виступить у цій ваговій категорії на Європейських іграх-2023 в Польщі, де будуть розігруватись ліцензії на Олімпійські ігри-2024.
Обидва боксери представляють Одеську область. На чемпіонаті України, який проходив у грудні, боксери зустрілись у фіналі, тоді перемогу святкував саме Молодан.
Раніше Захарєєву подарували дублікат золотої медалі чемпіонату Європи.