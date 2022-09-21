Українському боксеру Юрію Захарєєву подарували дублікат золотої медалі чемпіонату Європи.

Про це повідомляє ФБУ.

"За ініціативою президента Федерації боксу України Кирила Шевченка організатори чемпіонату Європи-2022 виготовили для нашого чемпіона дублікат золотої медалі чемпіонату. Нагадаємо, що у півфіналі чемпіонату Європи наш чемпіон був пограбований суддями, що визнали всі комісії, які розглядали скандальний результат цього бою.

На жаль, протести на цьому чемпіонаті було скасовано, тому не було жодних законних рішень повернути перемогу нашому боксеру. На знак протесту вся збірна України вийшла на ринг та провела у ньому всю ніч. 19 вересня золоту медаль Юрію вручив віцепрезидент ФБУ Олександр Манчак", - йдеться в повідомленні.