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Джошуа: Завершу кар’єру, якщо програю Франкліну

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Джермейна Франкліна
Сьогодні 17:59 198 0
Джошуа: Завершу кар’єру, якщо програю Франкліну
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Джермейн Франклін

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) може завершити професійну кар'єру, у випадку коли програє поєдинок з Джермейном Франкліном (21-1, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Завершу кар’єру, якщо програю. Я тут не для того, щоб воювати з людьми. Якщо люди хочуть, щоб я пішов зі спорту - зроблю це. Не збираюся битися, якщо люди не хочуть бачити мене. Справа навіть не в грошах. Це про конкурента в собі. Ось що важливо.

Тиск приходить разом з боксом та досягненнями, я це знаю. Знаю, коли піду на пенсію - охолону. Буду думати: "Н###й всіх. З мене досить". Всі так тиснуть на мене, але коли завершу кар’єру - ланцюги зникнуть. Буду сміятися і любити життя", - сказав Джошуа.

Бій відбудеться 1 квітня.

Нагадаємо, Джошуа готовий до третього бою з Усиком.

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