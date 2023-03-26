Паркер: Ф’юрі просто насолоджується життям

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) просто насолоджується своїм життям.

Про це заявив колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (30-3, 21 КО).

"Я думаю, що Тайсон просто насолоджується своїм життям. Я вітаю його з тим, що у них з Періс буде сьома дитина. Я вважаю, що йому ще є що дати боксу, але насправді це вирішувати йому, його команді та сім’ї.

Мені здається, що найкращий варіант - залишатися активним. Ми як бійці завжди відчуваємо, що маємо щось дати боксу. Завжди можна дати більше.

Тому я думаю, що йому це необхідно, але водночас він має знати, коли настане його час", - сказав Паркер.