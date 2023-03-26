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Паркер: Ф’юрі просто насолоджується життям

Сьогодні 17:09 260 0
Паркер: Ф’юрі просто насолоджується життям
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джозеф Паркер

Джерело - iFL TV.

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) просто насолоджується своїм життям.

Про це заявив колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (30-3, 21 КО).

"Я думаю, що Тайсон просто насолоджується своїм життям. Я вітаю його з тим, що у них з Періс буде сьома дитина. Я вважаю, що йому ще є що дати боксу, але насправді це вирішувати йому, його команді та сім’ї.

Мені здається, що найкращий варіант - залишатися активним. Ми як бійці завжди відчуваємо, що маємо щось дати боксу. Завжди можна дати більше.

Тому я думаю, що йому це необхідно, але водночас він має знати, коли настане його час", - сказав Паркер.

Раніше команди Олександра Усика та Ф’юрі проінформували WBA про припинення переговорів.

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