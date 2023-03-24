Промоутер Усика розповів про майбутній бій українця

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести наступний бій по лінії WBA.

Про це розповів його промоутер Олекснадр Красюк.

"Швидше за все, Усик далі буде боксувати з обов’язковим претендентом. Це має бути бій по лінії WBA. Наступна у черзі WBA, але все залежить від здоров’я Дюбуа. Головне - чи готовий він битися. Пам’ятаєте його бій в андеркарді у Ф’юрі? Він зазнав серйозної травми".

Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться