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Красюк: Наступний бій Усика має бути по лінії WBA

Сьогодні 17:52 195 0
Промоутер Усика розповів про майбутній бій українця
Красюк: Наступний бій Усика має бути по лінії WBA
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести наступний бій по лінії WBA.

Про це розповів його промоутер Олекснадр Красюк.

"Швидше за все, Усик далі буде боксувати з обов’язковим претендентом. Це має бути бій по лінії WBA. Наступна у черзі WBA, але все залежить від здоров’я Дюбуа. Головне - чи готовий він битися. Пам’ятаєте його бій в андеркарді у Ф’юрі? Він зазнав серйозної травми".

Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

"У мене було таке ж ушкодження. Мені знадобилося більше пів року, щоб відновитися. Пройшло вже 5-7 років, але я все ще відчуваю біль у моєму коліні після операції", - сказав Красюк.

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