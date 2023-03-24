Дюбуа: Хочу покінчити з домінуванням Усика

Дюбуа прокоментував потенційний бій проти Усика

Джерело - Трибуна.

Обов’язковий претендент на титул WBA у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) впевнений у своїй перемозі над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком(20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я бачив його попередні бої. Просто кидаю йому виклик, не дивлюся на те, з ким він бився раніше. Ніхто з них не схожий на мене.

Я бачив бій з Чісорою, і Дерек дуже добре впорався. Це, мабуть, найскладніший бій Усика у професійному боксі. Після того, як я побачив все це, то вирішив прийняти цей виклик. Хочу шокувати світ.

Хочу покінчити з домінуванням Усика і почати створювати свою спадщину", - сказав Дюбуа.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.