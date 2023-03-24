Ф’юрі всьоме стане батьком

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) повідомив про вагітність дружина Періс.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Ще не все втрачено. У мене побачення зі своєю красивою вагітною дружиною Періс Ф’юрі. Яка жінка. 7-ма дитина на підході. Чудова новина, яка підбадьорить мене", - написав Ф’юрі.

У Тайсона та Періс троє доньок – Афіна, Венесуела та Валенсія, а також троє синів – Принц Тайсон Ф’юрі II, Принц Адоніс Амазія та Принц Джон Джеймс.

Напередодні Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі.