Поєдинок між Лопесом та Конланом відбудеться наприкінці травня

Для Лопеса це буде перший захист титулу

Джерело - Boxing Scene.

Поєдинок за пояс чемпіона IBF у напівлегкій вазі між Луїсом Лопесом (27-2, 15 KO) та Майклом Конланом (18-1, 9 KO) відбудеться 27 травня на SSE Arena в Белфасті.

Про це повідомляє BoxingScene.

Транслювати поєдинок та андеркард будуть ESPN+ в США та BT Sport у Великій Британії та Ірландії.

Для Лопеса це буде перший захист титулу, який він здобув у грудні минулого року перемогою над Джошем Воррінгтоном.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).