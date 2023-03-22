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Поєдинок між Лопесом та Конланом відбудеться наприкінці травня

Вчора 23:21 172 0
Для Лопеса це буде перший захист титулу
Поєдинок між Лопесом та Конланом відбудеться наприкінці травня
Фото: Getty Images
#Луїс Лопес

Джерело - Boxing Scene.

Поєдинок за пояс чемпіона IBF у напівлегкій вазі між Луїсом Лопесом (27-2, 15 KO) та Майклом Конланом (18-1, 9 KO) відбудеться 27 травня на SSE Arena в Белфасті.

Про це повідомляє BoxingScene.

Транслювати поєдинок та андеркард будуть ESPN+ в США та BT Sport у Великій Британії та Ірландії.

Для Лопеса це буде перший захист титулу, який він здобув у грудні минулого року перемогою над Джошем Воррінгтоном.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

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