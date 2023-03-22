Гарсія: Я андердог у поєдинку з Джервонтою Девісом

Американець поділився очікуваннями від поєдинку з Девісом

Джерело - BoxingNews24.

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-0, 19 КО) вважає себе андердогом у поєдинку з Джервонтою Девісом (28-0, 26 КО).

Про це він розповів напередодні бою

"Усі вважають, що цей хлопець здатний мене перемогти. Я андердог, але саме це визначає тебе як чемпіона. Я готовий усім ризикнути й вийти на ринг. Я ні про що не думаю більше, ніж про цей поєдинок. Я хочу цього більше ніж чогось у своєму житті, я не знаю, чи почувається він так само".

Актуально: Де Ла Хойя: Бій Раяна Гарсії з Джервонтою рятує сучасний бокс

"Я чув в інтерв'ю Девіса, як він казав, що не може битися зі мною у першій напівсередній вазі. Він не готовий віддати все. У мене тут є мета, тож я готовий все віддати. Мені буде комфортно на рингу, а йому ні. Коли я зустрічаюся з Девісом, він навіть не знає, як на мене реагувати. Він відчуває, що я готовий до бою", - сказав Гарсія.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) та американець Раян Гарсія (23-0, 19 КО) проведуть бій 22 квітня.