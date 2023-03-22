Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Сьогодні 15:31 301
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 21:15 1172
Ярмоленко: Вирішимо з тренером, чи зможу я зіграти з Англією
Сьогодні 20:17 135
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Сьогодні 18:00 1453
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:08 1747
Промоутер Усика пояснив зрив бою з Ф’юрі
Сьогодні 15:55 508
Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:24 1727
Рух призначив нового головного тренера
Сьогодні 15:08 534
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Сьогодні 11:24 2100
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:14 2300
Прямі трансляції

Гарсія: Я андердог у поєдинку з Джервонтою Девісом

Сьогодні 21:41 162 0
Американець поділився очікуваннями від поєдинку з Девісом
Гарсія: Я андердог у поєдинку з Джервонтою Девісом
#Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - BoxingNews24.

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-0, 19 КО) вважає себе андердогом у поєдинку з Джервонтою Девісом (28-0, 26 КО).

Про це він розповів напередодні бою

"Усі вважають, що цей хлопець здатний мене перемогти. Я андердог, але саме це визначає тебе як чемпіона. Я готовий усім ризикнути й вийти на ринг. Я ні про що не думаю більше, ніж про цей поєдинок. Я хочу цього більше ніж чогось у своєму житті, я не знаю, чи почувається він так само".

  Актуально: Де Ла Хойя: Бій Раяна Гарсії з Джервонтою рятує сучасний бокс

"Я чув в інтерв'ю Девіса, як він казав, що не може битися зі мною у першій напівсередній вазі. Він не готовий віддати все. У мене тут є мета, тож я готовий все віддати. Мені буде комфортно на рингу, а йому ні. Коли я зустрічаюся з Девісом, він навіть не знає, як на мене реагувати. Він відчуває, що я готовий до бою", - сказав Гарсія.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) та американець Раян Гарсія (23-0, 19 КО) проведуть бій 22 квітня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою 8426
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда 2100
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться 8671 2
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2300
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі 2220
Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 3826
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112721
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14429 3
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28404
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33798 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23735
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146831 7