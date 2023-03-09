Де Ла Хойя: Бій Раяна Гарсії з Джервонтою рятує сучасний бокс

Промоутер Оскар Де Ла Хойя прокоментував майбутній бій Девіс - Гарсія

Джерело - Boxing News 24.

Бій між чемпіоном WBA Regular в легкій вазі Джервонтою Девісом (28-0, 26 KO) та Раяном Гарсією (23-0, 19 КО) допоможе сучасному боксу.

Про це заявив промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Цей бій рятує сучасний бокс. Я бився в усіх стилях. Є великим прихильником джебу. Джеб зупинить все, що збирається зробити Джервонта. А все, що ви робите після джебу - залежить від вас".

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"Я б викидав проти Девіса два, три, чотири, п’ять джебів, а потім накидав би комбінації лівою та правою. Любив комбінувати 4-6 ударів, боксуючи на носках. Можливо, вони будуть довго в ринзі, але хто знає? Я не розбираюся в боксі", - сказав Де Ла Хойя

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) та американець Раян Гарсія (23-0, 19 КО) проведуть бій 22 квітня.