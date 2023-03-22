Чемпіон Європи з боксу загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії.
Про це повідомляє ФБУ.
Боксер загинув 10 березня в Луганській області.
"В травні 2022 року він свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Після двох поранень, він знову повернувся на війну. 10 березня 2023 року Максим загинув в Луганській області, захищаючи свою батьківщину від російського ворога", - йдеться в повідомленні ФБУ.
Галінічев вигравав золото чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи до 22-х років 2021-го року.
Нагадаємо, під Бахмутом загинув український футболіст Скрипнюк.