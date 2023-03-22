Чемпіон Європи з боксу загинув на війні з росією

Український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії.

Про це повідомляє ФБУ.

Боксер загинув 10 березня в Луганській області.

"В травні 2022 року він свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Після двох поранень, він знову повернувся на війну. 10 березня 2023 року Максим загинув в Луганській області, захищаючи свою батьківщину від російського ворога", - йдеться в повідомленні ФБУ.