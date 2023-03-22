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Чемпіон Європи з боксу загинув на війні з росією

Сьогодні 11:10 284 0
Війна забрала ще одного справжнього патріота України
Чемпіон Європи з боксу загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії.

Про це повідомляє ФБУ.

Боксер загинув 10 березня в Луганській області.

"В травні 2022 року він свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Після двох поранень, він знову повернувся на війну. 10 березня 2023 року Максим загинув в Луганській області, захищаючи свою батьківщину від російського ворога", - йдеться в повідомленні ФБУ.

Галінічев вигравав золото чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи до 22-х років 2021-го року.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув український футболіст Скрипнюк.

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