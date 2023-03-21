Гірн: У Джошуа вже є три потенційні суперники

Промоутер - про майбутнє британського боксера

Джерело - Boxingnews 24.

Боксеру Ентоні Джошуа потрібно обов'язково перемогти Джермейна Франкліна, щоб вийти на топсуперників.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У Джошуа є три опції у разі перемоги над Франкліном: Вайлдер, Ф'юрі та Вайт. Найпростіше організувати бій з Вайтом. Джошуа має дуже хороший вибір на 2023 рік", - сказав Гірн.

Джошуа проведе бій проти Франкліна 1 квітня. Британець спробує повернутися до перемог після двох поразок від Олександра Усика.

Раніше промоутер Джошуа заявив, що сумнівається в успішності підготовки Ф'юрі до бою з Усиком.