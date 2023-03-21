У можливому поєдинку між Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) і Олександром Усиком (20-0, 13 KO) українець не є фаворитом.

Про це заявив президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Тайсон Ф'юрі фаворит цього поєдинку, але Усик приголомшливий боєць. Але думаю, що розмір буде різницею. Хоча я вже говорив таке раніше.

Ф'юрі - ходяче протиріччя. Але він отримав 70 на 30, він добре спрацював. Але тільки ці 70 на 30 через Олександра Усика. Більшість бійців сказали б: "Пішов до біса! Ти знущаєшся?" Усик каже: "Якщо так потрібно, значить, я прийму".

Ви повинні зрозуміти, що Тайсон Ф'юрі ніколи не думав, що Олександр Усик прийме 70 на 30. Але коли він погодився, це, напевно, змусило його прийняти поєдинок. Так що вам потрібно віддати належне Усику", - сказав Гірн.