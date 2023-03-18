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Кличко підтримав бойкот Олімпіади у разі допуску росіян

Сьогодні 16:42 149 0
Віталій Кличко висловив свою позицію щодо наміру МОК допустити до участі в Олімпіаді-2024 у Парижі російських спортсменів.
Кличко підтримав бойкот Олімпіади у разі допуску росіян
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко закликав бойкотувати Олімпіаду-2024 у випадку допуску російських спортсменів.

Про це мер столиці України розповів в ефірі передачі Коло спорту.

"Моя чітка позиція: спортсмени - це люди, які змагаються за чесними правилами. Те, що зараз відбувається… Я переконаний, що це спроба уникнути цих правил. Позиція президента МОК Баха нам незрозуміла. Якщо росіяни братимуть участь в Олімпійських іграх у Парижі, нам слід відмовитись від участі, таку позицію вже підтримали деякі країни.

Іншого важеля тиску на росію я сьогодні не бачу. Тому і я особисто, і брат Володимир, який є олімпійським чемпіоном, робимо все можливе, щоб змусити інші федерації вчинити так само - відмовитись від участі, якщо братимуть участь росіяни та білоруси, ті люди, які справді вбивають мирних людей, українських спортсменів. Ми знаємо, що за час війни загинуло понад 160 спортсменів.

Спорт має велику силу, щоб змінити світ. Дуже важливо триматися разом. Я переконаний, що ми маємо боротися, щоб росіяни не брали участі в Олімпійських іграх", - сказав Кличко.

Нагадаємо, НОК України рекомендує не брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами.

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